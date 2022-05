Réchauffement climatique : les girafes menacées par la sécheresse

N'y aura-t-il bientôt plus de girafes dans le monde ? C'est ce que craint Ed Ram, un journaliste britannique de la BBC qui a réalisé un reportage sur le réchauffement climatique au Kenya.

Un de ses clichés, qui a choqué la toile et fait le tour du monde, a été vu un demi-million de fois sur le compte Instagram de la BBC. Sur cette photo désolante gisent les corps entremêlés de six girafes, mortes de déshydratation sur le sable du désert de la réserve naturelle de Sabuli.

Le cliché alerte sur les ravages du réchauffement climatique, responsable d'une sécheresse sans précédent au Kenya, mais aussi sur la menace d'extinction d'une espèce emblématique du continent africain. Les girafes ne seraient plus que 100 000 dans toute l'Afrique, soit cinq fois moins que les éléphants. Interviewé dans le numéro de "Envoyé spécial" diffusé le 5 mai, Ed Ram détaille : "Tu descends de la voiture, et là, il y a cette chaleur hallucinante. Et puis, d'un coup, cette odeur insoutenable. J'ai vu cette scène, et j'ai été choqué. J'ai su qu'il fallait montrer ça".

"Le nombre de girafes ne cesse de diminuer dans le monde, et le Kenya n'y fait pas exception. On pourrait voir un jour un monde sans girafes", redoute Ali Abdullahi, biologiste au Kenya. Ce dernier lance l'alerte sur la pire sécheresse que le pays n'a jamais vécu. "On avait jamais vu des girafes mourir à cause de la sécheresse (...) Il a fallu cette crise climatique pour que soit pris au sérieux le danger d'extinction qui menace ces animaux", souligne-t-il. La sécheresse a d'ailleurs causé la morts d'autres centaines de bêtes comme des vaches.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info