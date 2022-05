INVITÉ RTL - Décès d'Antoine Alléno : "Tout de suite, j’ai pensé à son joli visage souriant", raconte Mohamed Cheikh

Ce soir, l'émission de cuisine Top Chef, rendra hommage à Antoine Alléno. L'ancien gagnant de l'émission de M6, Mohamed Cheikh, qui avait travaillé avec lui ces dernières semaines sur un nouveau projet, confie sur RTL sa réaction lorsqu'il a appris la nouvelle. "Les circonstances de son décès sont atroces et cela rend encore plus difficile son acceptation", dit-il.

"C'est mon père qui m'a appelé le matin parce qu'il sait que j'ai une affinité particulière avec le chef Yannick Alléno, raconte-t-il. En plus, j'étais en moto à ce moment-là, je lui ai dit 'attends je ne comprends rien', j'avais entendu et compris ce qu'il disait mais j'ai préféré ne pas comprendre". Mohamed Cheikh explique avoir appelé un ami qui travaillait avec la famille Alleno : "Quand il a répondu, c'était la confirmation de ce qu'on m'avait dit. En cuisine, nous sommes des personnes assez joviales et quand quelqu'un répond de manière différente, on le sent tout de suite".

Le chef se dit "choqué, marqué et triste", "sans mot" pour décrire tout ça. Le décès d'Antoine Alléno "n'est pas normal" : "Quand on veut rentrer chez soi après une bonne journée de travail, on ne doit pas (avoir à) risquer sa vie". Il se souvient : "Antoine, il avait 24 ans, plein d'envie et d'espoir, une famille qui l'aimait beaucoup. Il avait tout pour lui. Tout de suite, j'ai pensé à son joli visage souriant, c'est quelque chose de très fort".

En cuisine, "on a partagé une recette ensemble, poursuit-il, Antoine, c'était la génération en dessous de moi et ça fait plaisir de voir des jeunes motivés et ambitieux". Et de conclure, c'était "une belle personne, à l'image de toute sa famille. Personne ne mérite une mort comme ça".

