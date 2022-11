INVITÉ RTL - Pierre de Villiers : "Nous n’avons pas une armée préparée pour faire la guerre"

Depuis 9 mois, la guerre a fait son retour sur le continent européen. Le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état major des armées, publie Paroles d'honneur chez Fayard, un livre pour la jeunesse. Invité de Focus Dimanche sur RTL, il explique que "quand une guerre démarre, on ne sait pas comment et quand elle se termine. C'est une grande tristesse, c'est l'échec de la diplomatie et de la paix".

Dans son livre, Pierre de Villiers parle de cette jeunesse qui doit se préparer à tout, y compris une guerre sur le sol français. "Le monde est dangereux, ce n'est pas nouveau, mais il est surtout beaucoup plus instable". Selon lui, si une guerre éclatait en France, "nous manquons de profondeur, de temps et nos armées ne sont pas préparées pour des engagements massifs, de haute intensité, comme ce que l'on observe entre l'Ukraine et la Russie".

"Nous n'avons pas une armée qui est préparée pour mener une guerre avec la dureté de la guerre et surtout la durée. Nous n'avons pas l'épaisseur, nous n'avons pas la profondeur en termes de munitions, en termes de pièces de rechange, en termes de logistique, en termes d'effectifs et en termes d'équipement", ajoute-t-il. "Et c'est ça qu'il faut restaurer en urgence. Nous n'avons pas de temps pour le faire. Il faut accélérer les procédures alors qu'aujourd'hui je trouve que nous perdons un peu de temps".

