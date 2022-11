Guerre en Ukraine : une orgie organisée à Kiev en cas d'attaque nucléaire

"Faites l'amour, pas la guerre." Le slogan anti-guerre issu de la contre-culture des années 1960 aux États-Unis est plus que jamais à propos en Ukraine. Face à l'invasion de la Russie, les bombardements incessants et la menace nucléaire, un groupe Telegram a décidé d'organiser une partouze sur la colline Chtchekavitsa, à l'extérieur de Kiev, rapporte .

Les organisateurs du groupe "Orgy on Shchekavystsa : Official" invitent les habitants de la capitale à se rendre à une "grande fête du sexe" en cas d'attaque nucléaire. Et l'idée plaît : près de 15.000 Ukrainiens se sont déjà inscrits à cette "méga-partouze". Elle a même été reprise à Odessa : une "fête du sexe" est prévue dans la rue Derybasivska.

Et ce n'est pas parce que c'est la guerre qu'il faut faire fi des règles. Un protocole d'identification sera mis en place : les adeptes du sexe anal seront invités à dessiner trois bandes sur leurs mains, précise Vice.

En revanche, une personnalité a été déclarée non-grata : il s'agit du fantasque patron de Tesla et Twitter, Elon Musk. Il a récemment publié sur Twitter ses suggestions controversées pour mettre fin à l'invasion russe, applaudies par le Kremlin.

