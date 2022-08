De nombreux écoliers, collégiens et lycéens vont retrouver ce lundi 1er septembre 2022 les bancs de l'école et cette rentrée 2022 s'annonce particulière. En effet, l'éducation nationale doit faire face à une pénurie d'enseignants. Afin de combler ce manque, le gouvernement s'est donc résolu à recruter des contractuels en usant notamment de job dating, dans le but de ne pas laisser de classes sans enseignant.

Pour Rachid Zerrouki, alias Rachid L'instit' sur les réseaux sociaux, professeur des écoles en SEGPA et invité de RTL, cette situation est compliquée à vivre et à comprendre : "C'est dur de rester hermétique à ce qu'il se passe dans l'éducation nationale. Je vois que plus personne ne veut faire mon métier, qu'il est bradé et qu'on supplie les gens de bien vouloir être devant les élèves, pourtant, c'est un métier fabuleux".

Tout en confirmant que près de "4.000 postes" sont manquants, il regrette que son métier ait été "sali ces derniers temps. Je pense qu'il y a un grand travail de réparation à faire", assure-t-il.

La valorisation des salaires, une donnée importante

L'enseignant très présent sur les réseaux sociaux a ensuite assuré que la hausse des salaires pour les professeurs débutants récemment promise par Emmanuel Macron était évidement une bonne nouvelle, mais à certaines conditions.

"Si vous promettez à un jeune 2.000 euros, mais qu'il reste pendant dix, quinze, vingt ans à 2.000 euros, cela ne vend pas du rêve. Il faut donner à davantage de personnes l'envie d'être enseignant et il faut redorer le blason du métier".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info