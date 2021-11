INVITÉ RTL - Le sociologue Michel Wieviorka dresse un constat de l'état de la France

"Nous sommes à la fois les héritiers de ce qui a précédé et confrontés à ce que nous avons perdus". À travers ces mots dans son nouvel ouvrage Où va la France, le sociologue Michel Wieviorka dresse un constat nuancé, "une double enquête", sur la France d'aujourd'hui.

"Le pire n'est pas certain mais le mieux non plus", assure Michel Wieviorka, invité sur RTL ce jeudi 11 novembre. "Nous sommes dans une drôle de situation politique où nous avons un chef d'État ben installé et puis des extrêmes qui prospèrent surtout à droite. Et sinon c'est un peu le vide", constate le sociologue.

"Évidemment, ce n'est pas la faute du chef d'État aujourd'hui", poursuit Michel Wieviorka. "Je remonte remonte depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale jusqu'aujourd'hui pour montrer comment l'État s'est transformé (…) je montre comment tout cela s'est beaucoup dégradé, grossi, hypertrophié parfois. Et puis d'un autre côté, je montre que sur la longue durée les contestations, les mouvements sociaux, les mouvements culturels, qui poussent à la transformation, se sont aussi beaucoup transformés".