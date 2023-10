Son cauchemar a commencé le 25 septembre 2017, à Istanbul. Après avoir commandé, sur Internet, un stimulant sexuel Fabien Azoulay a été immédiatement arrêté par la police stambouliote et jeté en prison. Il y restera pendant quatre ans, après avoir été condamné à 17 ans par la justice turque. Sur RTL, il explique avoir "cru mourir plusieurs fois" alors que sa détention était très éprouvante.

Venu en Turquie pour se faire greffer des implants capillaires - pratique répandue à l'époque - le Franco-américain explique qu'il ne savait pas que le produit commandé, du GBL, pour son usage personnel, était interdit dans le pays. "Je l'ai commandé en toute bonne foi, avec ma carte de crédit et en mon nom", assure-t-il au micro de RTL.

Son arrestation intervient alors qu'il vient d'arriver à l'hôtel et qu'il ouvre tout juste le paquet. "On m'interroge pendant des heures, on me gifle, on essaie de m'extorquer des informations qui ne sont pas vraies. Je continue à expliquer", se souvient-il. Pendant un moment, il avait pourtant cru qu'il serait expulsé vers les États-Unis, en vain. La police, elle, le considère comme un trafiquant.

Après mon agression, j'ai commencé à vivre avec un couteau sous mon oreiller Fabien Azoulay, détenu pendant quatre ans en Turquie

"Les premiers moments [en prison] ont été difficiles, on a l'impression que le temps se cristallise, s'arrête. Au fur et à mesure, on s'y fait", raconte Fabien Azoulay. Pendant quatre ans, il sera transféré dans plusieurs prisons.

Dans le premier centre de détention, "je découvrais totalement cet univers", se remémore