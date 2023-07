Bernard Phelan, consultant en tourisme, avait été arrêté le 3 octobre 2022 en Iran, pour atteinte à la sécurité nationale. Il a toujours clamé son innocence et a été libéré en mai dernier pour raisons humanitaires, en même temps que Benjamin Brière, autre otage français qui avait été arrêté lui en mai 2020 sous l'accusation d'espionnage. Bernard Phelan, Franco-irlandais de 64 ans, raconte sur RTL ce qu'il a vécu alors qu'il venait "trouver un ami iranien" et "explorer le nord-ouest de l'Iran".

Alors qu'il photographiait une mosquée, Bernard Phelan a été emmené par des hommes venus en civil. "C'est là le début du cauchemar. Dans un premier temps, on nous emmène dans une salle de prière avec personne. Et là, on commence les interrogatoires. (...) Le problème pour eux, c'était que j'avais un traitement médical assez conséquent. Et bien sûr, je n'avais plus de médicaments, donc j'ai un peu insisté auprès d'eux", raconte-t-il sur RTL, se rappelant de "tout".



On a l'impression que plus personne ne s'intéresse à nous. Bernard Phelan

"J'ai eu la chance d'avoir Benjamin (Brière ndlr), qui était là, donc on partageait beaucoup de temps ensemble", ajoute Bernard Phelan, qui raconte comment s'est passé le retour à la vie normale et regrette le manque de suivi et de soutien de la France : "Le retour à la vie normale n'est toujours pas fait, il y a toujours des difficultés. La partie logistique de la France était très bien, l'hôpital, le suivi médical... Mais le suivi après, je suis un peu déçu. J'ai l'impression d'être un peu abandonné. On a l'impression que plus personne ne s'intéresse à nous".

"J'ai envoyé des messages au Quai d'Orsay, au centre de soutien et personne ne répond. Il y a apparemment un fonds qui est disponible pour les victimes de terrorisme qu'on va essayer avec Benjamin de demander, mais il faut embaucher un avocat et personne ne peut nous aider. Je suis en colère. On n'est pas là pour nous aider. On nous a accéléré des rendez-vous pour les cartes d'identité, mais je n'ai toujours pas de carte d'identité. Je n'ai toujours pas de permis de conduire. Je souhaite que l'État français, irlandais et européen nous aident à refaire notre vie", ajoute-t-il.

