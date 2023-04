INVITÉ RTL - Olivier Dubois, journaliste et ex-otage au Sahel, revient sur son kidnapping

Otage de jihadistes au Mali pendant près de deux ans : le journaliste Olivier Dubois a été libéré le 20 mars dernier, après une tentative d'évasion et un simulacre d'exécution. L'homme de 48 ans avait été kidnappé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par la GSIM, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.

Invité de Focus Dimanche RTL, le journaliste qui collabore notamment avec Libération et Le Point raconte le déroulé de son enlèvement. "On se rend au rendez-vous avec mon contact qui devait venir avec moi, le 8 avril à 14h, il ne viendra pas", se souvient-il. Une demi-heure avant il me dit que les moudjahidines lui ont dit qu'il vienne seul. Il m'emmène là-bas, je change de voiture. Je pense aller voir le cadre que je dois aller interviewer finalement, je n'irai pas à cette interview".

Olivier Dubois confie ne s'être douté de rien. "J'étais sur mes questions et je ne me doute pas que je suis kidnappé", raconte-t-il. On ne me dit rien, c'est au bout de 4h, on s'arrête, on change de véhicule, on me déshabille, on me prend ma montre et on m'enlève mes chaussures. Je monte dans un second véhicule et là, on me dit si ta famille et ton gouvernement font ce qu'il faut, tu seras rapidement libéré".

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info