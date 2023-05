INVITÉ RTL - Évangélistes : "Je ne supporterai pas qu'il y ait un drame" confie le maire de Nevoy

Dans le Loiret, 40.000 évangélistes sont actuellement rassemblés à Nevoy, petite commune du Loiret. Si le rassemblement était annoncé, il se révèle bien plus important que prévu et provoque de grosses tensions sur place. Les 1.200 habitants du village sont ulcérés et les élus dépassés.

Ce rassemblement traditionnel a lieu tous les ans sur la commune, les gens du voyage venant sur un terrain leur appartenant depuis près de 30 ans. Cette année pourtant, la jauge a été largement dépassée, avec 40.000 pèlerins. Pour un rassemblement dans des conditions idéales, seules 20.000 personnes maximum sont autorisées sur les lieux.

Cette semaine, des tensions ont éclaté dans le village. Un octogénaire a tiré plusieurs coups de feu en l'air. Jean-François Darmois, le maire du village assiste impuissant à la situation : "Depuis des années on le redoutait. Surtout depuis le début de ce rassemblement, nous avions peur que des gens excédés puissent agir contre les débordements des gens du voyage."

Vers une escalade des tensions ?

Devant le manque de place, certaines caravanes d'évangélistes envahissent des terrains privés : "Certaines personnes utilisent également des terrains, publics et privés, comme sanitaire à ciel ouvert", explique le maire.

Les autorités assistent déjà l'élu pour garantir la sécurité de tous. "Mais les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, avec les moyens qu'elles ont", souligne Jean-François Darmois. "C'est au niveau des Ministères concernés qu'il faut prendre des dispositions pérennes, afin que les gens du voyage se limitent à 20.000 personnes."

Car si ce rassemblement annuel touche actuellement à sa fin, la crainte est de voir une seconde manifestation s'organiser vers la fin du mois d'août : "Avec peut-être encore 40.000 personnes, voir plus. Je ne voudrai pas voir arriver un drame, je ne le supporterai pas", conclue l'élu.

