INVITÉ RTL - Coronavirus : comment fonctionne le nouveau traitement préventif d'AstraZeneca

La Haute autorité de santé a très récemment donné son feu vert pour l'utilisation d'un nouveau traitement anti-covid développé par AstraZeneca. Ce traitement, à base d'anticorps monoclonaux, est "préventif" et doit être injecté aux "personnes vulnérables qui ont un système immunitaire défaillant et ne répondant pas, ou faiblement, à la vaccination", explique sur RTL Olivier Nataf, le président d’AstraZeneca France.

Le produit doit être administré "en deux fois, avant même l'exposition au virus", aux "350.000 personnes dites à risques", afin de "contrer le virus et spécifiquement la fameuse protéine spike, qui permet au coronavirus de pénétrer dans le corps humain", détaille-t-il. Ce traitement est uniquement destiné aux personnes à risques et n'a pas pour but d'être élargi à l'ensemble de la population : "Ce n'est pas un traitement de masse mais de précision destiné à un public très particulier. Le traitement de masse reste la vaccination", précise-t-il.

Ces "anticorps monoclonaux vont permettre au corps d'avoir une action plus complète que le vaccin en se fixant à différents sites de la protéine spike, ce qui va mieux la neutraliser". Si la "précaution" a été prise par la Haute autorité de santé en raison de "très peu fréquents effets secondaires cardio-vasculaires lors des essais cliniques", le traitement a été validé et les livraisons vont débuter dès ce mercredi 15 décembre : "On y travaille depuis novembre 2020, on a tout préparé pour que le médicament soit disponible", conclut Olivier Nataf.