Intempéries : "On est en face d'évènements qui n'ont jamais été prévus", déplore Corinne Lepage

Près de 200 personnes sont mortes dans les intempéries survenues en Allemagne et en Belgique, qui ont également laissé derrière elles des centaines de disparus et des milliers de sinistrés. La France "a eu de la chance", d'être passée à côté, souligne l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, invitée sur RTL ce mardi 20 juillet.

"Je pense qu'on a eu de la chance. Peut-être que les fleuves n'ont pas grossi dans les mêmes proportions que chez nos voisins allemands et belges, mais nous avons eu deux cas proches avec celui de la Faute-sur-Mer avec la tempête Xynthia où nous avons eu 29 morts, puis la Roya il y a quelques mois", rappelle la co-présidente du Parti Cap Écologie.

"On est en face d'évènements tout à fait extrêmes, qui n'ont jamais été prévus. Même nos systèmes à nous reposent sur la crue centennale, c'est-à-dire celle qui se passe une fois par siècle, mais les dérèglements actuels sont bien au-delà de ça, donc on ne peut pas prévoir où ça va se passer, comment ça va se passer, parce qu'il y a un vrai risque : notre pays est le 10ème au monde le plus exposé aux dérèglements climatiques", rappelle Corinne Lepage.