publié le 24/01/2021 à 06:24

La sauvage agression de Yuriy dans le 15e arrondissement de Paris suscite beaucoup d'émotion. L'acteur Omar Sy ou encore le footballeur Griezmann ont apporté leur soutien au jeune garçon littéralement lynché par une bande sur la dalle du quartier de Beaugrenelle.

Selon des témoins il se trouvait avec des amis à la sortie du collège lorsqu'ils ont été agressés. Lui a glissé et n'a pas réussi à s'enfuir. Hospitalisé, l'adolescent a été plongé dans le coma et se réveille à peine. Il souffre de nombreuses fractures et traumatismes. Sa maman, Nathalia, est indignée : "Je suis très en colère car les individus qui ont frappé mon enfant sont en train de se promener et ne sont pas punis. On a fait un appel à témoin pour les trouver. Aujourd'hui, je veux que nos enfants soient en sécurité. Je veux que la justice soit faite et que le coupable soit arrêté et punis comme il faut."

