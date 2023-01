INFO RTL - Nouvel An : le nombre d'envoi de SMS en baisse de 13%

Si vous avez l'impression d'avoir reçu moins de SMS de "bonne année" dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, c'est peut-être le cas. Il s'agit d'une tendance générale, car cette année, les envois de messages pour le Nouvel An sont en chute libre, avec une baisse de près de 13% d'envois par rapport à 2021. Un phénomène qui ne date pas d'hier, puisque cette diminution aurait débuté en 2019 avec 8% de SMS en moins et n'a cessé de s'accroître.

La Saint-Sylvestre reste néanmoins le jour où l'on envoie le plus de SMS de toute l'année. Plus de 700 millions de messages ont été relevés en France, soit deux fois plus qu'un jour normal. Orange, le premier réseau avec 35% du marché a enregistré 671.000 SMS entre minuit et minuit une. Ce qui correspond à 11.184 messages par seconde. Cependant, ces échanges ne font plus sauter le réseau comme autrefois. Les années records remontent à 2010 et 2013.

Le SMS semble donc disparaître, progressivement, au profit des réseaux sociaux. Désormais, on souhaite nos vœux sur Facebook, WhatsApp, Twitter ou Snapchat. Un procédé moins personnalisé, souligné par une baisse générale de l'envoi de SMS au profit des réseaux. Sur l'ensemble de l'année 2022, l'envoi de textos a baissé de 4.4% avec 120 milliards de messages reçus sur un an. Tandis que le nombre d'échanges sur les réseaux sociaux, lui, augmentait de 4.9%.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info