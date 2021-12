Que disait le premier SMS de l'Histoire, vendu aux enchères ?

Un "Merry Christmas" vendu à plus de 100.000 euros. Ce mardi 21 décembre, le premier SMS de l'Histoire va être mis aux enchères par la maison Aguttes à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Son prix est estimé entre 100.000 et 200.000 euros et les gains seront reversés à l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Le 3 décembre 1992 à 18h09, Richard Jarvis, à l'époque directeur de l'opérateur Vodafone, reçoit sur son téléphone Orbitel 901 un "Merry Christmas" ("Joyeux Noël") envoyé depuis un ordinateur. Historique, ce premier SMS (Short Messaging Service) va être mis en vente sous forme de NFT - des objets numériques à caractère unique qui ont pris une ampleur considérable ces dernières années. Cette vente n'est pas sans rappeler celle du premier Tweet de l'histoire en mars dernier contre 2,9 millions de dollars.

L'heureux propriétaire du premier SMS de l'Histoire aura, en plus de la garantie d'avoir sa propriété exclusive, un socle en acrylique sur lequel repose un écran qui diffuse le protocole de communication original qui a transmis le SMS, rapporte Le Parisien. Rendez-vous mardi en début d'après-midi pour savoir qui va s'offrir ces 15 caractères comme cadeau de Noël.