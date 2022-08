Réseaux sociaux : comment les groupes de discussions soudent les adolescents

Fini les appels téléphoniques entre amis. Aujourd'hui, les adolescents s'envoient un Snap, un Insta ou un Whatsapp par smartphones interposés... Ils ont pléthore de groupes entre amis sur les différentes applications phares.

Les sujets y sont aussi légers que fonctionnels. "Ça peut parler des garçons, des profs, des parents", racontent des filles. Il y a également des groupes de copains pour organiser les sorties ensemble ou les sessions de jeux, mais aussi des groupes de classe interdits aux professeurs. "On s'échange les infos sur les devoirs", raconte l'un. "Quand on a oublié de lire un livre, on demande les réponses sur le questionnaire", lâche un autre. Le tout saupoudré de plaisanteries, voire d'insultes.

À chaque application, sa fonction. "Snapchat, tout le monde l'a", confie un jeune. Les adolescents égrènent les avantages de cette application : la création des groupes, les vidéos, les photos, les stories privées... Sans ces groupes de discussions, pas de relation possible entre les adolescents. "Ils permettent d'entretenir les amitiés. Sans téléphone portable, il y a certaines amitiés, et notamment lointaines, qu'on pourrait perdre", juge un ado.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info