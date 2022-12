Le SMS fête ses 30 ans : quel était le premier message envoyé ?

Le premier SMS de l’histoire voit le jour le 3 décembre 1992. On le doit à Neil Papworth, âgé de 22 ans à l'époque, un ingénieur en informatique de l’opérateur britannique Vodafone. Le contenu de ce tout premier SMS et est de saison : "Merry Christmas", "Joyeux Noël" en Anglais. Neil Papworth envoie ce message à un de ses patrons lors d'une fête de Noël d'entreprise, avec une petite particularité : il l'envoie depuis un ordinateur car à l'époque, les mobiles n'ont pas encore de clavier.

5 ans plus tard, en 1997, cette technologie arrive en France, mais le SMS ne connait pas immédiatement le succès qu'on lui connait désormais. À l'époque, le SMS n’est pas destiné au grand public, il permettait surtout aux opérateurs de téléphonie mobile d’informer leurs abonnés, et on ne peut échanger qu’avec un destinataire qui a le même opérateur.

Ce n’est qu’en 1999 qu’il devient possible d’écrire à n’importe quel correspondant. Le SMS coûte alors 1 franc 30, soit 20 centimes d’euros, et comme s’écrire coûte moins cher que de passer un appel, le succès est immédiat.

Les jeunes deviennent alors de grands consommateurs du SMS. Mais pour économiser un peu sur la facture que paient leurs parents, il n'ont d'autre choix que d'écrire des messages courts. C’est ainsi qu’est née l’écriture abrégée dans les années 2000. Aujourd'hui, le texto est concurrencé par les réseaux sociaux et les messageries instantanées, telles que WhatsApp ou Messenger, mais il demeure le canal le plus plébiscité en France : 62% des 45-64 ans envoient encore plusieurs SMS par jour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info