INFO RTL - Les entreprises qui tardent à payer leurs fournisseurs dans le viseur du gouvernement

Une centaine d'entreprises a déjà dû verser 14 millions d'euros d'amendes depuis le début de l'année. Pourquoi ? Parce qu'elles tardent à régler leurs fournisseurs. La DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes), l’instance chargée de contrôler ces délais, vient de publier une liste assez édifiante car de très grandes marques font partie des mauvais élèves.

Le gouvernement déjà fait le choix de dénoncer publiquement les 138 entreprises condamnées, en donnant leur nom et le montant des amendes. Ainsi, on peut voir que le brasseur Heineken a été condamné à verser la plus lourde amende : 1,8 million d'euros. Mais tous les secteurs sont concernés : les laboratoires IPSEN Pharma ont déboursé 1,2 million d'euros, et dans le secteur de la mode, la société Yves Saint-Laurent a écopé d'une amende de 500.000 euros. D'autres, comme Samsung Electronics France, ont dû payer plus de 400.000 euros, la société Derichebourg Propreté 300.000, ou encore Facebook France, 60.000 euros.

La justice leur reproche d'avoir tardé à payer leurs fournisseurs, au risque de les voir mettre la clé sous la porte. Le gouvernement avertit : aujourd'hui, ces mauvaises pratiques peuvent avoir des conséquences encore plus désastreuses pour des petites entreprises qui ont déjà des difficultés de trésorerie avec la crise énergétique.

