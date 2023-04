Inflation : Olivia Grégoire assure que les prix de l'alimentaire vont baisser en septembre

La ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, a déclaré prévoir "une baisse visible des prix" alimentaires à la rentrée, grâce aux négociations en cours entre distributeurs et industriels agroalimentaires, et du fait du recul des prix de certaines matières premières.



Le gouvernement a demandé aux supermarchés et à leurs fournisseurs de se remettre au plus vite autour de la table des négociations pour revoir leurs prix, avec la stabilisation, voire le recul des prix des matières premières. "Les fruits de ces négociations vont porter à l'été, et je peux, avec une certaine certitude, vous assurer qu'à la rentrée nous aurons une baisse visible des prix dans les rayons" alimentaires, a indiqué Olivia Grégoire dans l'émission Questions politiques diffusée sur France Inter, Franceinfo et Le Monde.

Et d'ajouter : "Avec Bruno Le Maire, nous avons dit aux industriels agroalimentaires, qui ont reconstitué leurs marges, (...) que c'est à leur tour de faire des efforts". Elle a ainsi assuré que "si les industriels ne jouent pas le jeu", le gouvernement prendra ses responsabilités.



