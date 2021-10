C'est une annonce qui fait beaucoup parler ce vendredi. Invité sur le plateau du journal de 20h de TF1, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir une nouvelle aide de 100 euros pour les Français ayant un revenu inférieur à 2.000 euros nets. Cette indemnité est-elle adaptée pour faire face à la flambée des prix du carburant ? Un plein moyen est égal à 50 litres en moyenne, à 1,649€ le litre de sans plomb en moyenne, soit 82,45€.

L'indemnité du gouvernement permettrait donc de financer un plein et quart. "C'est sûr qu'on va dire que c'est mieux que rien. Mais ce système d'indemnité inflation est proprement aberrant", a déclaré Alain Bazot, président de l'UFC-Que Choisir, invité de RTL ce vendredi 22 octobre. "Ce système n'est pas équitable. Il a des vertus en termes de communication pour le gouvernement, mais il n'est pas équitable du tout parce qu'il n'est pas ciblé", dit-il.

"Il y a beaucoup de choses qui auraient dû être anticipées", selon le président de l'UFC-Que Choisir. "Dans le dispositif gouvernemental, on n'arrête pas de répéter qu'on a un blocage des prix de l'électricité et du gaz. Le prix n'est bloqué que pour le tarif réglementé. Il y a 5 ou 6 millions de consommateurs qui sont au gaz sur des contrats qui sont fixés sans blocage", dénonce encore Alain Bazot. "Et pour ceux qui sont touchés par le gel des tarifs, c'est reculer pour mieux payer", poursuit-il.