C'est une des conséquences des incendies en Gironde et elle est pour le moins surprenante. En Île-de-France et particulièrement à Paris, les habitants ont ressenti une odeur de brulé ce mardi soir.



Alors concrètement, ce phénomène ne s'explique par seulement par les incendies en Gironde, mais par une multitude de facteurs : la chaleur, la pollution et donc la remontée de ces fumées dégagées par les incendies. Un vent venu de l'Atlantique qui a poussé cet air très chargé en particules après sept jours d'incendies, de la Gironde vers la Touraine et jusqu'à l'Île-de-France.

Mardi, il y a eu aussi des feux en région parisienne, notamment dans les Yvelines. Un incendie moins important évidemment que dans le Sud-Ouest, mais ce sont tous ces événements conjugués qui ont créé ce brouillard gris dans la soirée.

Un pic de pollution constaté

Ces événements ont créé de la pollution, même avant même l'arrivée de ces fumées, l'Île-de-France traversait déjà un épisode de pollution depuis lundi, à cause de la canicule. "On voit en agglomération parisienne et dans toute l'Île-de-France une forte remontée des niveaux particules qui peuvent ponctuellement dépasser 100 microgrammes par mètre cube, ce qui est à des niveaux importants. À titre de comparaison, dans l'agglomération de l'Ile-de-France, hors de Paris, on est à des niveaux - à cette période - qui sont aux alentours de 15 microgrammes par mètre cube", explique Antoine Trouche, ingénieur à Airparif.

Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à priori, ça devrait s'améliorer dans la journée, et surtout jeudi grâce au vent et aux nuages.

