Incendies : dispositif de surveillance renforcé en Île-de-France

publié le 02/08/2020 à 12:22

Quand on parle d'incendie on pense au sud de la France et pourtant les forêts d'Île-de-France connaissent de plus en plus de sinistres ces dernières années. Par exemple, lundi 27 juillet, dans la forêt de Fontainebleau 1.500 m² ont brûlé.

Il faut donc faire très attention, comme le rappelle le commandant Alexandre Jouassard du SDIS 77 de Seine-et-Marne : "On a une éclosion d'incendies sur la zone Île-de-France répertoriés sur les derniers jours. On a eu également des feux importants récemment dans le Loiret avec plusieurs centaines d'hectares. Vous avez des feux en Indre-et-Loire également".

"Il y a une vraie vigilance à avoir de la part des personnes qui fréquentent la forêt, indique le pompier. Pas de source d’ignition, pas de mégots, pas d'utilisation de points chauds. Il y a les parcelles qui sont indiquées sur les arbres et donc lorsqu'elles voient l'éclosion d'un incendie appeler rapidement les pompiers au 112 ou au 18 et nous avertir en précisant la localisation qu'on puisse arriver rapidement sur la zone".