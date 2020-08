publié le 31/07/2020 à 12:17

Un spectaculaire incendie s'est produit dans la forêt de Chiberta, au cœur d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, durant la soirée de ce jeudi 30 juillet. Vendredi matin, le feu était "maîtrisé", après avoir détruit 165 hectares de végétation, a annoncé le maire d'Anglet, Claude Olive.

"Le feu est maîtrisé, il y a une amélioration par rapport à la nuit, mais il y a encore deux ou trois points durs" et "tout risque de reprise n'est pas écarté", a précisé le maire de cette commune de la côte basque. "Cent hectares de forêt ont été détruits d'un seul tenant, 165 hectares avec les sautes de feu", a-t-il encore ajouté.

Seize personnes ont été intoxiquées sans gravité, par les fumées, et onze maisons ont été touchées par le feu, dont cinq rendues inhabitables, selon un bilan actualisé de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Quelque 130 pompiers restaient engagés sur le feu vendredi matin, en protection et en surveillance, alors que 150 avaient été mobilisés au plus fort du dispositif jeudi soir. Le feu, dont l'origine n'est toujours pas déterminée, a été attisé par le vent et nourri par la sécheresse et la forte chaleur.