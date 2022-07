Incendies dans l'Oise : la préfecture interdit les barbecues et les cigarettes en milieu naturel

Le département de l'Oise fait face à de nombreux incendies depuis plusieurs semaines. Et face à cette nouvelle vague de grosse chaleur, arrivée cette semaine en France, la préfecture a décidé d'agir. Lors d'une conférence de presse, tenue mardi 12 juillet, la préfète Corinne Orzechowski a annoncé une série de mesures afin de lutter contre les feux d'espaces naturels jusqu'au lundi 18 juillet inclus.

Ces mesures entrent mercredi 13 juillet en vigueur sur l'ensemble du département et concernent plus particulièrement les espaces naturels. La préfecture a prononcé l'interdiction de fumer dans ces espaces, dans les bois ainsi que dans les forêts. Les barbecues et les feux de camps ne sont aussi plus tolérés dans les espaces naturels. Selon l'évolution de la situation dans le département, la préfecture se réserve le droit de "modifier ces mesures, pour les aggraver ou les alléger". Une éventuelle prolongation pourrait être aussi annoncée.

Les agriculteurs, touchés par les incidents dans les champs de récolte, sont aussi concernés par ces annonces. La préfecture recommande notamment d'éviter les moissons la journée. Le département s'est aussi exprimé au sujet de la Fête Nationale. Les feux d'artifices du 14 juillet sont maintenus.

