Incendie en Gironde : pour la remercier de son aide, les pompiers font une belle surprise à une adolescente

Enfin, les pompiers soufflent un peu. Les feux sont fixés un peu partout en France, à Landiras en Gironde mais aussi entre la Lozère et l’Aveyron, ou encore dans le Jura et en Bretagne. Conséquence heureuse de la fin de l’épisode caniculaire, de l’arrivée de la pluie et du travail acharné des pompiers depuis plus d'un mois.

Des événements dramatiques, qui ont cependant pu susciter des vocations. Clémence a 15 ans, elle habite Hostens en Gironde et aide comme elle peut les soldats du feu depuis le début des incendies. Certains d'entre eux sont d'ailleurs venus la remercier directement chez elle. "Les pompiers sont arrivés pour mon anniversaire, ils m'ont fait visiter le camion. Ils ont allumé la musique, m'ont souhaité tous en cœur un joyeux anniversaire à minuit, on a allumé les sirènes c'était trop bien. Ils sont repassés manger des crêpes qu'ont leur avait fait", raconte-t-elle, ravie, au micro de RTL.

"Je fais une collection et les pompiers m'ont laissé des écussons pour mon anniversaire. J'aimerais bien être pompier volontaire. Depuis toute petite j'adore les métiers comme ça, pompiers et militaires. Cet événement a confirmé mon volontariat", confie la jeune fille.

Les pompiers ont laissé plusieurs écussons à Clémence, qui en fait la collection. Crédit : Juliette Chaignon / RTL

Les pompiers ont laissé plusieurs écussons à Clémence, qui en fait la collection. Crédits : Juliette Chaignon / RTL Un autre écusson donné à Clémence. Crédits : Juliette Chaignon / RTL 1 / 1

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info