publié le 07/09/2019 à 06:11

Une manière de compenser la disparition de la taxe d'habitation pour certains, une démarche "ni inédite, ni exceptionnelle" pour le ministère de l'Économie, la revalorisation de la taxe foncière a déclenché de vives réactions chez les propriétaires. En cause, une augmentation de 136% par rapport à 2018.



Mais pourquoi une telle inflation ? Pour Christophe Demerson, le président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobilier, la stratégie de l'État est claire : répercuter la suppression de la taxe d'habitation sur les propriétaires. "Tout le monde fait le parallèle avec la suppression de la taxe d'habitation. C'est vrai qu'il faut trouver un financement (...). Tout le monde a l'impression que l'on assiste à un bonneteau fiscal. Au total, ce que les propriétaires voient, c'est qu'ils vont payer", a-t-il affirmé sur RTL au micro d'Arnaud Tousch.

Une justification démentie par Bercy, via le compte Twitter du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics Olivier Dussopt. Selon lui, la fin de la taxe d'habitation sera "intégralement prise en charge par l'État et compensée à l'euro près aux collectivités". Dans son communiqué, le ministre explique également que "des opérations de revalorisation des bases locatives" sont menées tous les ans, sur l'ensemble du territoire. Durant les six premiers mois de 2019, l'État en a effectué 67.500, soit la moyenne des années précédentes. Bercy nie donc toute accélération des réévaluations des bases locatives.



Suppression de la taxe d’habitation et niveau de la taxe foncière : pas de confusion!

En réponse à un article dans @le_Parisien, je rappelle que :

¿nous supprimons un impôt injuste,

¿¿nous ne créerons pas de nouvel impôt, et le @gouvernementFR n’augmente pas la taxe foncière. pic.twitter.com/XwbJyoW2oa — Olivier Dussopt (@olivierdussopt) 2 septembre 2019