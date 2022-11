Comment relooker une chambre au style bohème, lui donner une atmosphère de liberté, un goût d'ailleurs ? Tout d'abord, il faut comprendre cette esthétique. Ce style reflète une fascination de la vie nomade et de la liberté, apparut au XIXe siècle lorsque des artistes se sont installés dans des quartiers gitans de la capitale, quartiers moins couteux. Ce style bohème évoque l’anticonformisme et la liberté.

Le style bohème se définit par un manque de structure, il n’y a pas de règle. Chacun est libre d’exprimer sa créativité sans craindre les excès. C’est une véritable invitation au voyage qui se caractérise par l’accumulation de couleurs, de matières et d’objets. Le maître-mot de ce style est la liberté de mélanges de couleurs, les matières pour obtenir un résultat hétéroclite mais esthétique. Un intérieur bohème se caractérise par des matériaux naturels comme un miroir en rotin, un luminaire en bambou, des chaises en osier, un plaid en laine à pompon. Tout cela apporte de la douceur et de l’authenticité.

Les couleurs bohèmes sont toutes les variations de terracota (ocre, rouge, marron, beige), des couleurs chaudes et terreuses, qui s’associent parfaitement avec ce style. Ce sont des couleurs idéales pour des pans de murs, sur des coussins, des tapis. Pour rajouter du style et dynamiser votre intérieur, vous pouvez rajouter des touches de vert grâce aux plantes d’intérieur.



L'attrape-rêve est indispensable

Les tapis à motifs ethniques, les suspensions pour plantes en macramé, les miroirs, les paniers tressés sont des objets incontournables de ce style. Sans oublier l’emblème du style bohème, l’attrape-rêves, objet indispensable à mettre en guise de tête de lit. Les motifs floraux, que cela soit sur du papier peint ou linge de maison, tout comme les motifs ethniques colorés, sur les coussins, plaids, tapis, prennent une place majeure dans les pièces de la maison avec ce style intemporel. Ils ne sont donc pas à négliger.

Au moment de passer à la pratique, il faut penser à apporter de la légèreté. Laisser passer de la lumière, avec un choix de rideaux vaporeux. Pour les meubles, optez pour des meubles chinés. En gardant à l'esprit que le style bohème se rapproche plus des meubles vintages que des récents.

Pensez au tapis berbère, pièce maîtresse du style bohème à mettre devant votre lit tout comme l’attrape-rêves en macramé en tête de lit pour passer des nuits paisibles. Pour créer un espace nuit chaleureux : comptez sur le linge de maison. Coussins, plaids à pompons, renforcent un esprit folklorique. Et pour terminer, apportons un peu de vie et couleurs dans ce style, avec un cactus qui habille parfaitement bien le mur blanc de votre chambre.

