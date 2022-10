Feng shui : Stéphane Plaza vous aide à harmoniser l'intérieur de votre logement

Le feng shui est un art ancestral chinois qui consiste à harmoniser l'intérieur de notre logement afin d'atteindre la plénitude et d'attirer la prospérité dans le foyer. Il vise à maximiser l'énergie positive en réorganisant l'espace et en établissant un équilibre d'énergie.

La partie yin se retrouve dans les espaces de repos tels que la chambre, la salle de bains et la partie yang représente l'espace où l'on est actif comme le salon, la salle à manger... La ligne directrice du feng shui est l'optimisation du flux d'énergie qui peut être influencé par les formes et matières. Dans le feng shui, on parle de cinq éléments : le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Lorsque ces cinq éléments sont présents dans notre habitat, en proportion équilibrée évidemment, notre espace de vie est harmonieux, en phase avec les lois de la nature.

Chaque pièce possède sa propre symbolique et devra respecter une bonne organisation avec un bon choix de meubles et d'objets pour que l'énergie positive circule.

Les règles à appliquer

Il existe plusieurs règles de base du feng shui qui sont : soigner l'entrée de sa maison, décorer sa maison de plantes, de fleurs et éviter les épines, feuilles mortes, à savoir que les oranges et citrons sont censés porter chance et qu'une corbeille de fruits dans votre chambre augmentera le désir sexuel.

Préférez les courbes aux lignes nettes et coins. Évitez de mettre un bureau dans votre chambre afin de séparer le coin travail et le moment du repos, même en période de télétravail. Accrochez les miroirs, sauf en face de la porte d'entrée et surtout pas en face du lit, sinon, ça va vous emmener l'infidélité dans votre couple, vous ne serez plus deux, vous serez quatre.

Les couleurs yin sont les couleurs qui reflètent le repos. Ce sont les couleurs pâles, pastel ou froides, vert, bleu, gris. On retrouve ces couleurs pour les chambres, la salle de bains ou le salon. Les couleurs yang sont des couleurs vives à ton chaud comme le jaune, l'orange, le rouge. Ce sont des couleurs qui dynamisent l'espace et qui prennent place dans des lieux comme le hall d'entrée, la cuisine, le bureau.

Pour une bonne circulation de l'énergie ou procurer une sensation de douceur, les meubles ronds sont à choisir, tout comme les plantes à feuilles rondes à déposer dans les coins de notre habitat ou à côté de la télévision pour absorber les ondes. Le miroir est un objet primordial qui permet de stopper les énergies néfastes, mais également être utile pour agrandir une pièce et diffuser la bonne énergie.

