Immobilier : Stéphane Plaza vous explique comment réchauffer l'ambiance d'une pièce

Pour réchauffer l'ambiance d'une pièce, rien de tel que des couleurs vives et chaudes si vous souhaitez dynamiser votre décoration ou au contraire partir sur des tons clairs, pastel ou neutres. Tout est une question de goût. Attention, privilégiez l'harmonie au trop-plein de couleurs. Et surtout, évitez de mélanger trois couleurs dans la même pièce.

La lumière est primordiale. Au lieu de choisir l'ampoule blanche qui donne des lumières froides, privilégiez des modèles jaunes qui diffusent une lumière plus chaleureuse. Vous pouvez multiplier les points lumineux en installant des lampes dans plusieurs endroits de la pièce à hauteur différente. Et si vous souhaitez créer une ambiance plus intimiste, optez pour des abat-jours, pour obtenir une lumière tamisée.

Pour les matériaux, le bois est indémodable, intemporel. Il trouve sa place dans n'importe quelle tendance déco, que ce soit scandinave, contemporaine, vintage. C'est un matériau résistant, naturel, chaleureux. Ses nombreuses nuances permettent de le marier aisément avec toutes les couleurs et tous les matériaux.



Accessoires et plantes d'intérieur

Au niveau des accessoires, tout d'abord, on pensera aux éléments textiles. Recouvrez votre sol de tapis, de coussins pour faire changer la perception du sol, souvent considéré comme froid. Mettez des plaids à poils longs, des coussins également sur votre canapé pour créer une ambiance de détente, cocooning, comme on dit. Vous pouvez mettre des bougies pour créer de jolies lumières chaudes. Pour un espace encore plus chaleureux, rajoutez les motifs soit sur un coussin, un linge de maison sans pour autant tomber dans l'excès.

Les plantes d'intérieur permettent d'améliorer le sentiment de bien-être. Ce qui est avantageux, c'est qu'on peut les disposer dans toutes les pièces, du salon jusqu'à la salle de bain. Suspendues ou posées au sol ou sur un meuble, elles permettent d'égayer l'espace où elles se situent. Si vous souhaitez rajouter du cachet, vous pouvez recréer les détails architecturaux et mettre en valeur votre cheminée, votre poêle ou mettre un écran de feu de cheminée ou encore rajouter quelques accessoires vintages.

