Stéphane Plaza vous dit tout sur le métier d'agent immobilier

Nous utilisons souvent le terme "agents immobiliers" pour désigner les professionnels qui aident à vendre, à louer, gérer ou acheter un logement. Mais l'agent immobilier est un titre et une activité extrêmement réglementés. Il existe deux types de statut juridique pour exercer ce métier : celui d'agent immobilier qui est un titre protégé, et celui d'agent commercial en immobilier. Chacun répond à des obligations très différentes.

L'agent immobilier est titulaire d'une carte de transaction appelée carte T. Elle est délivrée par la Chambre de commerce et de l'industrie sous certaines conditions. Pour être éligible, il faut avoir obtenu un diplôme de niveau bac+2 spécialisé dans le domaine de l'immobilier, soit un diplôme de niveau bac+3 d'études juridiques, économiques ou commerciales. Sinon, être titulaire d'un baccalauréat et avoir été salarié pendant au moins trois années à temps complet dans une agence immobilière.

Si vous n'êtes pas dans l'une de ces trois situations, vous pouvez devenir agent commercial en immobilier, c'est à dire que vous travaillerez en étant habilité sur la carte d'un titulaire agent immobilier, donc sous sa responsabilité.

Quid de la formation

L'immobilier est aussi un formidable métier de seconde chance. Il n'est pas légalement obligatoire de suivre une formation spécifique pour devenir agent commercial en immobilier. Mais évidemment, il est conseillé d'en faire une, car c'est un métier qui exige des connaissances multiples dans le domaine juridique, commercial, marketing, en rénovation énergétique, en copropriété, en urbanisme...

La grande majorité des réseaux d'agences ou de mandataires immobiliers proposent une formation initiale pour vous apprendre quelques notions primordiales avant votre démarrage sur le terrain. D'autre part, la loi Alur de 2014 oblige tous les professionnels de l'immobilier à suivre 42h de formation professionnelle tous les trois ans dans le cadre du renouvellement de la carte de transaction.

Les écoles les plus réputées sont notamment celles de la FNAIM, mais aussi l'ESPI ou l'IMSI, qui forment notamment des jeunes et des moins jeunes aux métiers de la transaction, de la gestion, de l'administration des biens ou de la promotion immobilière par exemple. Et pour les personnes en reconversion qui le souhaitent, ces écoles proposent aussi de réaliser des VAE, validation des acquis d'expérience, qui permettent de valider par un diplôme, des compétences acquises lors d'expériences professionnelles précédentes, dans des secteurs d'activité différents.

