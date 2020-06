Ile-de-France : les exorcistes religieux, un business inquiétant qui prolifère

publié le 03/06/2020 à 02:20

Des commerces de médecine-prophétique prolifèrent en Ile-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis, et inquiètent la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) et la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Ces pratiques de "sorcellerie" et de "charlatanisme", devenues un business très juteux, se révèlent aussi très dangereuses.

Selon une enquête, révélée par Le Parisien et commandée par la Miviludes, des commerces proposant de l'exorcisme se développent de plus en plus en banlieue, sous couvert de "méthode thérapeutique".

Ces commerçants "profitent de l'attrait exercé par cette offre thérapeutique médico-sprirituelle en proposant des formules qui, en plus d'être le plus souvent en rupture avec les rituels traditionnels de l'islam en la matière, recèlent des pratiques déviantes qui relève du pénal", précise Bilel Ainine, chercheur au CNRS et à l'origine du rapport.

Des pratiques illégales, des dizaines de victimes par an

Pour illustrer ce constat, ce dernier raconte l'histoire de Radia, âgée de 16 ans, forcée à venir consulter le râqi, un exorciste musulman qui pratique la roqya, dans une boutique islamique. Sa mère pense que ses mauvais résultats scolaires sont dûs à un acte de sorcellerie.

"Elle doit donc se livrer à un diagnostic dont la roqya est le principal instrument lui permettant de détecter la nature du sort incriminé avant de le conjurer", précise le chercheur. Selon ce dernier, ces pratiques douteuses, qui "flirtent avec le racket", causent chaque année des dizaines de victimes.

Ce business fleurit notamment en Seine-Saint-Denis, dans des immeubles situés à Saint-Ouen, Neuilly-sur-Marne, La Courneuve, Epinay-sur-Seine, Sevran ou encore Rosny-sous-Bois, rapporte le quotidien. Ces entreprises, souvent à l'apparence de "cabinets luxueux", attirent les clients en leur promettant monts et merveilles.

Ces entreprises dans le collimateur des autorités

La Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) et la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) appellent à la prudence face à ces dérives sectaires.

Et, pour le moment, trop peu de victimes témoignent : Nadia, l'une d'entre elles, décrit "de nombreuses incisions, saignées avec une lame et des ventouses (…), de nombreuses brûlures lors des séances organisées à domicile dans une chambre aménagée" contre "des sommes d'argent".

Les victimes, "abusées par des charlatans", font souvent l'objet de "pressions", explique Anne Josse, la secrétaire générale de la Miviludes. "La médecine traditionnelle adossée à la culture religieuse, l'Islam n'en a pas l'apanage en France. Des dérives thérapeutiques liées à des croyances religieuses touchent à la marge la plupart des religions", ajoute-t-elle.