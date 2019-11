publié le 07/11/2019 à 04:47

Ils sont des milliers à vivre dans des conditions exécrables. Dans la matinée du jeudi 7 novembre, des campements de migrants insalubres vont être démantelés entre le nord-est de Paris et la Seine Saint-Denis. L'annonce, faite ce mercredi 6 novembre par la préfecture de police de Paris et la préfecture de la région Île-de-France intervient après une déclaration du ministre de l'Intérieur.

En effet, Christophe Castaner a pris "l'engagement d'évacuer d'ici la fin de l'année les campements du nord-est parisien", lors des annonces gouvernementales sur l'immigration. Selon les estimations des associations et des autorités, entre 1.500 et 3.000 exilés vivent dans des tentes aux abords du périphérique parisien, dans des conditions de plus en plus dégradées.

Ce n'est pas l'ensemble des camps qui seront évacués jeudi, puisque les forces de l'ordre doivent "procéder au démantèlement des campements illicites installés au niveau de la Porte de la Chapelle à Paris XVIIIe et de l'Avenue du Président Wilson à Saint-Denis, ainsi qu'à la mise à l'abri" des occupants, ont annoncé les préfectures dans un communiqué commun.

Le préfet de région Michel Cadot et le préfet de police Didier Lallement tiendront une conférence de presse à 05h30, en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo.