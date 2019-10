Calais : de plus en plus de migrants interceptés dans des camions frigorifiques

publié le 28/10/2019 à 07:38

8 Afghans, dont 4 enfants ont été intercepté à Calais, le 27 octobre dernier, dans un camion frigorifique. En état d'hypothermie, ils ont pu être hospitalisés à temps. Les agents britanniques ont évité un drame, le véhicule devait embarquer sur un ferry à destination de la Grande-Bretagne. Malheureusement, cette pratique dangereuse est extrêmement utilisée par les passeurs.

"Il y a deux mois, j'étais avec mon ami. J'ai pris ce camion, mais je ne savais pas que c'était dangereux. Et quand j'ai fermé la porte, il faisait froid. Ensuite, quand nous avons démarré, il faisait de plus en plus froid. Mais à la fin, le conducteur a ouvert la porte et nous sommes tous sorties", explique Mohammed, un Soudanais de 22 ans, qui se trouve actuellement à Calais.

L'homme avoue ensuite avoir passé une heure dans le camion réfrigéré, qui se dirigeait vers la Belgique, et assure qu'il ne recommencera plus jamais cette expérience. "Je ne peux pas me mettre moi-même dans ce danger, si vous montez dans le camion froid vous allez mourir", dit-il.

Pourtant, si la pratique est dangereuse, l'usage de ces remorques réfrigérées est fréquent. "C'est quelque chose qui arrive relativement souvent", regrette Jean-Marc Puissesseau, le président du port de Calais-Boulogne. "Heureusement pour eux, nous les détectons, ce qui prouve que les contrôles qui sont faits à Calais sont pertinents. J'espère que nous continuerons à les détecter comme nous le faisons régulièrement", ajoute-t-il. Cela est essentiel, sans ses contrôles, les chances de survie dans ces camions frigorifiques ne sont que de quelques heures.

À écouter également dans ce journal

