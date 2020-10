Paris : coup d'envoi du plus long métro de France sur la ligne 14

publié le 12/10/2020 à 18:51

Le début d’un grand chantier pour la ligne 14. Les rames les plus longues de France ont été déployées ce lundi 12 octobre. Passant de 6 à 8 wagons, ce nouveau métro conçu par Alstom fait 120 mètres le long et peut accueillir plus de 1.000 personnes. La ligne 14 sera prolongée au nord de Saint-Lazare à la station Mairie de Saint-Ouen et desservira 4 stations supplémentaires, détaille le Parisien.



Ce lundi, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, a donné le coup d’envoi du tout nouveau métro sur la ligne 14, dit MP14. Dimanche, elle a indiqué que le prolongement de la ligne "entrera finalement en service le 17 décembre", en raison des retards pris sur les chantiers et de l’épidémie de coronavirus.

Dans un premier temps, trois des quatre nouvelles stations (Pont-Cardinet, Clichy-Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen) seront desservies. La station Porte-de-Clichy, sera accessible dès janvier 2021. Ce prolongement devrait pouvoir délester la ligne 13, indique le journal 20minutes.

Les vieux métros progressivement remplacés

D’autres travaux se poursuivent pour prolonger la ligne au sud, jusqu'à l'aéroport d'Orly, dès 2024. D’après les prévisions, la fréquentation de la ligne 14 passera de 550.000 à 1 million de voyageurs par jour, dès la fin des travaux.

La RATP a fait savoir que les rames remplacées par ces nouveaux MP14 seront recyclées : elles seront transférées dans les prochains jours sur la ligne 4. Cette dernière sera donc dotée du MP14, mais en format 6 voitures.

Les plus vieux métros, notamment sur la ligne 6, seront envoyés à la casse : la ligne 6 devrait récupérer les rames actuellement utilisées sur la ligne 4 et voir ses véhicules modernisés d’ici 2025. La ligne 11 verra, elle aussi, ses vieilles rames disparaître et sera dotée de MP14 dès 2023.