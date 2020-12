Elle sauve de la benne des lettres d'amour datant de la Seconde Guerre mondiale

publié le 03/12/2020 à 15:47

C'est un trésor de guerre d'une valeur sentimentale inestimable. Cécile, employée d'un bureau d'études en environnement à Aix-en-Provence, en déplacement professionnel à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), a retrouvé un carton de lettres d'amour, écrites pendant la Seconde Guerre mondiale par un certain Pierre à sa tendre Aimée.

Mercredi 2 décembre au matin, après avoir fait cette jolie découverte, Cécile a partagé quelques photos sur Twitter et, là, la magie des réseaux sociaux a opéré. En quelques heures, les likes et les reweets ont fait remonter l'histoire à la famille de Pierre et Aimée, qui ont eu deux filles. L'une d'elles est décédée. Mais la deuxième, prénommée Claudine, a contacté Cécile et a pu récupérer les lettres, non sans émotion.

Claudine n'a jamais voulu se débarrasser de ces lettres. Elle en ignorait l'existence. Jean-Christophe, petit-neveu d'Aimée et Pierre, a précisé cela sur Twitter : "La maison a été vidée et vendue par sa fille, mais ce carton dans le grenier a échappé à sa vigilance. L'acheteur a vidé le grenier et tout amené à la déchetterie. Elle ne connaissait pas l'existence de ces lettres."

Je travaille en déchèterie et un homme est venu nous apporter un carton remplie de lettres adressées à une certaine Aimée Randonnet. Aidez-moi à retrouver ses enfants/petits enfants. Je ne veux pas que ça parte à la poubelle 🥺🥺 #RT pic.twitter.com/Aus52JbJhb — Cécile (@CecileFlpp) December 2, 2020

Voici un extrait d'une des lettres partagées par Cécile sur le réseau social : "Quand je vois ces coulées de si belles journées, où nous pourrions passer une si sage jeunesse, il me semble que c'est plus que mon sang que je perds, ma petite Aimée tu ne peux t'imaginer comme j'ai un cafard formidable et que je suis las d'être ici."