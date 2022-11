Une rentrée compliquée pour Jean Castex. Alors que l'ancien Premier ministre prenait ses fonctions à la tête de la RATP ce lundi 28 novembre, le nouveau PDG a été accueilli par des centaines de manifestants, qui, menés par la CGT, s'étaient donné rendez-vous devant le siège de l'entreprise, dans le XIIe arrondissement de Paris.

Les grévistes ont fait entendre leurs revendications : une revalorisation salariale de 300 euros, du même montant qu'une prime annulée, demandant à être reçus par Jean Castex. "Nous dénonçons la suppression de cette prime alors que l’inflation atteint près de 10 % ! Nous voulons que cette prime soit remplacée par une hausse de salaire", a expliqué Gabriel Muller Mallet, délégué CGT cité par Le Parisien.

Selon le quotidien, les manifestants ont finalement été entendus par Sylvie Buglioni, directrice de MRF et une représentante des relations humaines de la Régie des Transports Parisiens. Une réunion qui n'aura pas suffi à apaiser les tensions, puisqu'en l'absence de l'ex-chef du gouvernement des : "Il est où Castex ? Qu’il descende !", ont été repris en chœur. Une remarque scandée par plusieurs agents, que l'on peut entendre sur une vidéo postée par le journaliste Clément Lanot sur les réseaux sociaux.

Quelques manifestants ont tenté de gravir les étages de l'immeuble, à la recherche de leur nouveau patron, en vain. Cette nouvelle mobilisation, prévue depuis des mois, s'inscrit dans le mouvement de grève qui bat son plein depuis mi-octobre dans plusieurs centres de la RATP. Une grève qui perturbe la maintenance des trains et donc la fluidité du trafic, notamment au niveau des RER. La direction prévoit de recevoir une délégation syndicale d'ici peu, ajoute Le Parisien.

Jean Castex prend ses fonctions avec "enthousiasme"

De son côté, Jean Castex a pris ses fonctions, honoré de rejoindre "l'une des plus belles entreprises de la nation". Le patron s'est ensuite adressé à ses salariés et ses collaborateurs, sans la moindre allusion à l'incident de ce lundi : "Je commence ma mission avec beaucoup d’humilité mais aussi de détermination et d’enthousiasme avec, pour ambition, celle de porter haut les couleurs du groupe RATP", a-t-il souligné.

