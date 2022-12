Noël 2022 : Julien Courbet lit "Au temps où les bêtes parlaient"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Au temps où les bêtes parlaient, tiré de Recits merveilleux de Noël de Josette Gonthier aux éditions Albin Michel Jeunesse. "Un voyage merveilleux au coeur des traditions de Noël et des imaginaires d'une dizaine de pays (Russie, Italie, Pologne, Etats-Unis, Allemagne...), grâce à un florilège de 13 contes issus de la tradition chrétienne, populaire ou littéraire (Le Chant de Noël de Charles Dickens ou Casse-Noisette, d'après E.T.A. Hoffman)".

L'histoire est lue par Julien Courbet que tu peux écouter tous les matins sur RTL et voir à la télé sur M6.

À partir de 6 ans.