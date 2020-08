Idées vacances en France : le Luberon en 2 chevaux

publié le 03/08/2020 à 13:42

Aujourd'hui, nous prenons la route du Luberon, au sens littéral du terme. Damien et Adrienne sont un jeune couple. Ils ont tout laissé tomber pour créer une petite entreprise de location de 2 chevaux pour faire découvrir leur région aux touristes.

Au volant de sa 2CV 6 spéciale année 1983, la plus puissante, Damien a d'abord enroulé la capote pour rouler cheveux au vent. "C'est fantastique, il n'y a pas d'électronique, de conduite assistée. En décapotable comme ça, c'est la liberté", décrit le propriétaire du véhicule.

Loin d'une voiture moderne, les 2CV sont louées pour profiter de la route. "On roule doucement, les gens ne klaxonnent pas, ils comprennent. C'est fait pour visiter notre belle région".

Direction le village perché de Grambois, et sa fameuse fontaine qui a servi à tourner le film La gloire de mon père. Et l'arrivée de la Deudeuche est remarquée. "Les gens la trouvent jolie, ils la prennent en photo, ils demandent des renseignements... On se fait pas mal interpeller dès qu'on s'arrête", en rigole Damien.

Une "Deuche passe-partout"

La voiture quitte Marcel Pagnol et repart sur les petites routes, où elle reste à son aise. "La Deuche passe-partout, les chemins en terre ça ne lui fait pas peur. On arrive sur un super point de vue, au milieu des vignes sur les champs. C'est magique".

C'est au tour de Yens de prendre le volant d'une des trois 2CV louées par Damien. Le quinquagénaire allemand en est nostalgique : "J'aime beaucoup les 2 chevaux. Mon frère a eu une Deuche quand il avait 20 ans. C'est original".

À noter aussi que Damien et Adrienne proposent des circuits sur leur site ohmydeuche.fr. Il est possible d'aller à la découverte de vignobles, avec dégustation à la clé bien entendu, mais aussi partir pourquoi pas admirer des étoiles le soir au téléscope de Saint-Michel l'Observatoire, avant un retour à la lumière des phares ronds de votre Deu-deuche.