Astronomie : les évènements à ne pas manquer en août 2020

publié le 01/08/2020 à 06:40

Amateurs d'astronomie, à vos agendas ! Ce mois d'août est chargé en événements dans le ciel. Entre les météores et la Lune, plusieurs spectacles seront observables, une bonne occasion de passer une nuit à la belle étoile.

Les Delta Aquarides Sud n'ont pas fini de nous éblouir. Même si elles ont atteint leur pic le mercredi 29 août, cet essaim d'étoiles filantes reste toujours visible depuis l'hémisphère Nord. Vous pouvez les observer jusqu'au 19 août, à partir de 21h et jusqu'à l'aube.

Autre phénomène similaire, mais encore plus impressionnant, les Perséides. Une pluie de météores semblable aux Delta Aquarides Sud, qui laisse une traînée plus importante donc qui est aussi plus facile à voir.

D'ores et déjà observables, jusqu'au 25 août, les Perséides s'intensifieront du 10 au 14 août. Elles atteindront leur pic dans la nuit du 12 au 13 août, où il sera possible de voir entre 70 et 110 étoiles défiler devant vos yeux.

Il sera possible d'observer la pleine Lune le vendredi 3 août. Elle passera au périgée, c'est-à-dire sa distance la plus proche de la Terre, quelques jours plus tard, le 21 août à 10h58. Elle ne sera qu'à 363.512 km de nous.

La Nuit des étoiles

Cet été sera également l'occasion de profiter de la 30ème édition de la Nuits des étoiles. Du vendredi 7 au dimanche 9 août, des conférences, ateliers ou encore observations à travers des lunettes astronomiques vous seront proposés par plus de 300 sites d'observation à travers toute la France.

Cette année, l'Association Française d'Astronomie et le Centre national d'études spatiales mettent à l'honneur la Voie lactée et les constellations du ciel d'été, les Perséides et enfin la planète Mars.