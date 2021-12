C'est Noël ! Et vous êtes nombreux à avoir décoré votre maison ou votre balcon pour les fêtes. À Carbon-Blanc en Gironde, Rosy et Robert Bauer ont mis le paquet. Des guirlandes dans tous les sens, des lumières, des costumes de lutin et des dizaines de décorations dans le jardin. Ils accueillent papa, maman et leurs enfants sur leur propriété.

Le couple a installé près de 7.000 ampoules et quatre kilomètres de câbles pour illuminer leur demeure. Au grand plaisir des plus petits. "Je trouve ça hyper joli, on dirait que c'est la vraie maison du Père Noël", s'émerveille Enzo.

Même ébahissement dans les yeux des parents. "C'est toujours aussi beau, je viens pour moi et pour mes petites filles", explique une passante. Robert passe chaque année un mois et demi à tout décorer, chose qu'il ne regrette pas. "C'est un plaisir de tout décorer et de voir les yeux qui brillent". Les décorations ont du succès au point que certains sont prêts à attendre une heure dans le froid pour les admirer.

La maison de Rosy et Robert à Carbon Blanc Crédit : Juliette Chaignon / RTL