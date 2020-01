Deuxième Round pour Les Grosses Têtes à Cherbourg-en-Cotentin

publié le 09/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes à Cherbourg ce jeudi 9 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui a mis 30 ans pour faire la croisière Buenos Aires - Cherbourg : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui, enfant a joué à chat perché et qui n’est jamais redescendu : Danièle Evenou.

Une Grosse Tête qui a déjà échangé son maillot du PSG contre celui de l’AS Cherbourg : Jean-Luc Lemoine.

Une Grosse Tête qui peut nous imiter toutes les célébrités Normandes de la vache à Michel Drucker en passant par Franck Dubosc : Antoine Duléry.

Une Grosse Tête qui n’a pas besoin d’image pour ouvrir toujours sa boite à camembert : Yoann Riou.

Une Grosse Tête qui est comme la ville de Cherbourg : chargé d’histoire : Jean-Marie Bigard.

