Huggy Wuggy : ces peluches bleues phénomènes qui traumatisent les enfants

Des dents acérées et des yeux exorbités. Une description bien éloignée d'un monde enfantin, et pourtant c'est bien le visage de la nouvelle peluche à la mode. Huggy Wuggy est un personnage tiré du jeu vidéo Poppy Playtime. Bleue et terrifiante, la créature prévient : "ne me traite jamais de moche, serre-moi dans tes bras jusqu'à ta mort". Dans un extrait particulièrement populaire, Huggy Wuggy chante "des câlins et des meurtres" et demande également aux spectateurs de "prendre leur dernier souffle".

Un phénomène qui a envahi les cours de récréations et qui inquiète les parents d'élèves. En effet, de nombreux enfants auraient été victimes de terreurs nocturnes ou d'angoisses à cause de la peluche. Dans les lignes de Midi Libre, la neuropsychologue Lizette Anguiano, explique qu'elle a reçu plusieurs enfants traumatisés par ce personnage à son cabinet et que ça peut provoquer des crises de panique.



"Huggy Wuggy provoque une grande anxiété, de la peur et des troubles du sommeil chez les enfants. Huggy normalise les comportements violents et incite à l'agressivité", a déclaré la spécialiste à nos confrères. Une chanson a même été créée avec un clip à l'appui. Intitulée Free Hugs, comprendre câlins gratuits, la vidéo postée sur YouTube a réuni des milliers de vues.

Joanie Plamondon, copropriétaire d'une clinique psychosociale familiale basée à Québec, conseille aux parents "d'en discuter avec les enfants. Ce n'est pas normal de voir quelque chose comme ça à leur âge". Elle explique à Radio Canada qu'il ne faut pas hésiter à enlever la tablette des mains des jeunes enfants qui ne savent pas encore différencier la réalité de la fiction.

