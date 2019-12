Chine : des scientifiques réussissent à créer des chimères cochons-singes

publié le 10/12/2019 à 17:30

Non non, il ne s'agit pas d'un mauvais film de science-fiction. Une équipe de chercheurs du State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology à Pékin a réussi à créer le premier cochon hybride, comprenant des cellules vivantes de singes, selon la revue scientifique NewScientist. Les chercheurs ont en fait implanté des cellules de primates à des embryons de porcs et ont observé les bébés mis au monde par les truies.

L'expérience a été effectuée avec plus de 4.000 embryons, tous implantés chez des truies. Seulement 10 d'entre elles ont mené une grossesse à terme. Alors ne vous attendez pas à un animal mi-cochon, mi-singe, les bébés porcs obtenus ont une apparence tout à fait normale.

Les scientifiques ont pu observer les cellules de singes à l'intérieur de leur organisme, et sur la dizaine de porcs mis au monde, deux seulement se sont révélés être des hybrides, c'est à dire présentant réellement des traces de cellules de primates. Les deux porcelets sont morts dans la semaine suivant leur naissance. Leur cause de décès n'a pas été déterminée.

Vers un don d'organe pour l'homme ?

L'objectif de cette expérience est en fait de pouvoir à terme permettre le développement d'organes humains à l'intérieur de l'organisme d'un cochon. Un procédé qui permettrait d'enrayer les longues listes d'attente pour les transplantations d'organes faisant des morts dans le monde entier. On irait donc, dans l'hypothèse, vers une culture massive d'organes humains, à l'intérieur de porcs.