L'horoscope du lundi 19 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est une semaine importante, surtout pour les natifs du mois de mars. Nous en reparlerons, mais quelque chose qui vous a donné du mal pourra enfin aboutir... 2ème décan, la semaine sera encore sous l'influence de Mars en Gémeaux et vous aurez donc beaucoup à faire ; trop pour pouvoir tout terminer à temps (selon vous). 3e décan, Mercure et Neptune vous disent d'écouter vos intuitions.

Taureau

Je pense que cette semaine vous plaira car vous aurez le champ libre. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, on ne vous gênera pas. Vous pourrez même exprimer vos opinions sans qu'on vous apporte la contradiction et du coup vous vous sentirez en phase avec tous ceux que vous croiserez. Un voyage, les vacances, peuvent aussi vous mettre en joie.

Gémeaux

L'élément Terre domine cette semaine, avec 4, voire 5 planètes en Capricorne. Pour vous, signe d'Air, c'est l'obligation de tenir plus compte du matériel que du spirituel. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous réfugier dans vos pensées, on peut même se demander si vous aurez le temps de penser, tant vous devrez être dans l'action concrète, 2e décan surtout.

Cancer

Si on compte la nouvelle Lune de vendredi, ça fera 5 planètes sur 10 face à vous, dans le secteur qui représente les unions, les réunions, le couple et parfois le groupe. Il y aura donc du monde autour de vous toute cette semaine, et avec Jupiter qui revient en Bélier, certains natifs du 1er décan risquent de voir un conflit familial (qui date) revenir au premier plan.

Lion

Considérez que cette semaine sera bonne, et ce sera surtout grâce au retour de Jupiter en Bélier où elle va vous porter chance jusqu'en mai, chaque décan à son tour. Nous en reparlerons demain, car c'est le jour précis où Jupiter franchit les portes du Bélier. Souvenez-vous, que s'était-il passé cette année entre avril et mai ? Cela pourrait revenir, ou être déjà revenu.

Vierge

Signe de Terre, vous ne pourrez qu'être à l'aise cette semaine, surtout au moment de la nouvelle Lune, vendredi, quand 5 planètes seront également en signe de Terre. La rationalité sera en vedette, ce qui vous convient particulièrement, car vous êtes souvent le roi du rationnel. De plus, vous aurez la possibilité d'être content de vous, de vous sentir apprécié.

Balance

Vous qui aimez l'équilibre, la mesure, vous serez peut-être légèrement perturbé par l'accumulation de planètes dans un secteur émotionnel se votre thème. Il se peut qu'un ou des événements vous touchent particulièrement, et il semble que cet ou ces événements soient en lien avec votre famille, ou une famille professionnelle. Cependant, beaucoup contiendront leurs émotions.

Scorpion

La configuration de cette semaine est un peu spéciale, avec 5 planètes en Capricorne vendredi prochain. Un déplacement semble avoir une importance particulière. A moins que les astres ne révèlent que l'un de vos proches vivant au loin vient passer les fêtes en votre compagnie. Toutefois, vous pouvez être aussi celui ou celle qui se déplacera...

Sagittaire

C'est une semaine à la fois positive avec le retour de Jupiter en Bélier demain, et qui va aussi vous demander d'être sérieux, c'est-à-dire attentif à vos dépenses. C'est la future entrée du Soleil dans votre secteur d'argent, le Capricorne, qui vous le dit. Il faudra aussi veiller à ne pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, la conjoncture vous incitant aux excès.

Capricorne

Ça sera votre fête cette semaine ! Le Soleil entre chez vous mercredi, et peut-être que vous aussi vous rentrerez chez vous : un déménagement est prévu pour certains. 1er décan pour l'instant : Jupiter vous regardera jusqu'au 20 février et si vous n'avez pas encore trouvé la maison de vos rêves, vous avez jusqu'à cette date. Toutefois, la famille peut aussi s'agrandir.

Verseau

Ce mercredi, 4 planètes occuperont votre voisin Capricorne, votre secteur 12, celui qui vous conseille de ne pas trop l'ouvrir, même si vous avez envie de vous rebeller. Vous aurez certainement de bonnes raisons de vous indigner et de vouloir exprimer votre révolte, mais cette semaine n'est pas propice aux conflits ouverts. Ils resteront cependant à l'arrière-plan.

Poissons

Nous l'avons souvent évoqué, vous détestez les conflits, et il y en a un qui dure en ce moment, surtout pour le 2e décan. Il peut s'agir aussi de travaux chez vous. Quoi qu'il en soit, le 1er décan en héritera la semaine prochaine (de la dissonance de Mars) et vous retrouverez la même ambiance remuante que fin août, début septembre, et ce jusqu'à fin janvier.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info