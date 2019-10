publié le 09/10/2019 à 08:59

L'été a été marqué par une série de suspensions de matches de football, arrêtés pour des chants et des insultes homophobes dans les tribunes. Le sujet a divisé, et les instances du sport ont peiné dans l'évaluation de ce qui tient de l'homophobie et de ce qui tient de l'insulte. "Cela s'est calmé, après le problème n'est pas résolu", confie sur RTL Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football.

"J'espère qu'on arrivera à le résoudre totalement, explique Didier Deschamps. C'est important d'avoir une bonne concertation entre toutes les personnes qui ont le pouvoir de décision, parce que ce n'est pas spécifique au football. Évidemment, dès qu'il y a quelque chose, ça prend beaucoup plus d'importance, mais dans le sport, il n'y a pas de place pour ça."

Et l’entraîneur des Bleus balaie l'idée que le sujet soit tabou : "Pourquoi ce serait tabou ? Cela existe, c'est peut être moins exprimé que dans la vie de tous les jours, mais il n'y a aucune discrimination acceptable dans le monde du sport. Cela fait partie de la vie et le sport fait partie de la vie."