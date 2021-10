Héritage : des frais bancaires de succession toujours plus élevés

À quelques jours de la Toussaint, l'UFC-Que Choisir dénonce, dans une étude publiée vendredi 29 octobre, le montant des frais bancaires de succession, appliqués pour clôturer le compte d'un défunt. Ils servent ainsi à payer le traitement des opérations administratives, comme la réception de l'acte de décès, l'inventaire des fonds et la gestion des mouvements bancaires post mortem, jusqu'au transfert des avoirs aux héritiers. Ces dernières années, la facture est devenue de plus en plus salée : +28% depuis 2012.

"Les écarts tarifaires sont particulièrement importants", explique Matthieu Robin qui rappelle que cette tarification "est largement méconnue, voire ignorée des consommateurs". Il prend ainsi l'exemple du Crédit Mutuel du Centre Est Europe qui prélève 120 euros sur le compte bancaire du consommateur décédé. Du côté de la banque LCL, ces frais bancaires de succession s'élèvent à 527 euros. La clôture du compte coûtera ainsi en moyenne 233 euros, un montant "ponctionné à l'héritage des consommateurs", dénonce l'association.

Matthieu Robin fustige une tarification qu'il juge "scandaleuse quand on compare ces tarifs avec ceux de l'étranger". L'association rappelle alors que les frais appliqués en France sont deux fois supérieurs à ceux appliqués en Belgique et trois fois plus qu'en Italie. Autre exemple, en Allemagne, ces frais bancaires de succession ont été jugés illégaux. Ces opérations sont donc gratuites dans ce pays.