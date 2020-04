publié le 11/04/2020 à 14:35

En ces temps de confinement, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé vous proposent une émission adaptée à la situation : Chaque samedi de 11h30 à 12h30 en direct sur RTL, nous sommes au téléphone avec différents invités pour parler télé ! Et ce matin justement, Jade et Eric Dussart étaient en ligne avec...

- L'animatrice d’une émission qui cartonne en ce moment ! Quasiment 2 millions de téléspectateurs tous les jours pour Affaire conclue sur France 2 : Sophie Davant !

- Marina Carrère-d’Encausse pour Le magazine de la santé de France 5, une émission qui évidemment n’a jamais été autant suivie qu’en ce moment. La présentatrice est également l'ambassadrice de la Fondation pour la Recherche Médicale qui se mobilise face au Covid-19 avec une opération de collecte de fonds. Objectif : Financer des essais cliniques très concrets pour aller le plus vite possible.

D'ailleurs, si vous souhaiter participer, envoyez le mot NOVIRUS par SMS au 92300 pour faire un don de 20 euros prélevé directement sur votre facture de téléphone. Et pour les dons de plus de 20 euros, direction le site frm.org.

- C’est l’un des effets inattendus du confinement : Vous êtes de plus en plus nombreux à partir à la découverte d’émissions que vous n’auriez peut-être jamais regardé en temps normal. C’est le cas du magazine 28 minutes sur Arte présenté par Elisabeth Quin, qui est devenu le deuxième talk-show le plus regardé de France à 20h.



-Le fameux Salomon de Rabbi Jacob : Le comédien Henri Guybet que vous retrouverez aussi dans La 7ème compagnie la semaine prochaine !

Enfin, RTL vous donne aussi toutes les infos télé de la semaine avec Benjamin Helfer de Télé Loisirs !