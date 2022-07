Décidément, les incidents se multiplient dans les gares françaises ces derniers jours. Après les scènes de chaos dans les RER parisiens lundi, c'est au tour des gares des Hauts-de-France de subir des problèmes.

En raison d'une grosse coupure de courant, aucun train ne circulait dans les gares de la région et lilloises. Initialement, la circulation devrait être perturbée jusqu’à 9 heures. Mais dans un tweet, TER Hauts-de-France a indiqué que le trafic devrait reprendre un peu plus vite que prévu : "Une panne d’électricité dans les gares de Lille Flandres et Lille Europe empêche toute circulation ferroviaire", écrivait d'abord l'organisme, avant une actualisation bienvenue pour les voyageurs à 7h17.

"La panne d'électricité est résolue. Le trafic peut reprendre progressivement dans les Hauts-de-France en toute sécurité", peut-on lire. La SNCF invite par ailleurs les usagers à se rendre en gare ou à consulter leur site et leur compte Twitter pour suivre l'évolution du trafic.

