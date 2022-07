C'est la pagaille depuis ce lundi matin 18 juillet sur les lignes de RER B et D. En raison de la présence de personnes sur les voies au niveau de la station Gare du Nord, le trafic a été interrompu pendant plusieurs heures.

Cet arrêt brutal des trains a provoqué l'évacuation des voyageurs dans des tunnels, comme le montre des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Mais avant d'évacuer, les passagers sont restés bloqués de longues heures dans les trains et ont fait part de leur désarroi sur Twitter : "Vous comptez laisser les gens mourir dans vos trains ? Faites-les descendre sur les voies, mais on ne peut pas rester jusqu'à 11h30 entre La Plaine et Gare du Nord, on est bloqués depuis 8h15. C’est infernal", pouvait-on lire dans la matinée ou encore : "Bloquée depuis plus de 4h dans le RER D en plein soleil, sans eau, sans clim un jour de canicule. Vous nous trouvez des solutions quand ? Et des bouteilles d'eau ? On est tous au bord du malaise !"



De son côté, la SNCF évoque des malaises de voyageurs qui ont provoqué l'arrêt des trains en début de matinée. En début de journée, la ligne B était interrompue entre Paris Gare du Nord et Châtelet les Halles et pour la ligne D entre Paris Gare du Nord et Paris Gare de Lyon.

