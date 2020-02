Haut-de-Seine : quand les retraités s'affrontent dans un concours de culture générale

et La rédaction de RTL

publié le 13/02/2020 à 11:35

Ce jeudi 13 février, RTL vous emmène assister à un concours général un peu particulier puisque ce sont des résidents de maisons de retraites qui rivalisent de connaissances. Un concours qui a lieu deux fois par an depuis 4 ans, grâce à une application sur tablette. Les participants répondent aux questions en temps réel et cumulent des points. 800 établissements de l'hexagone concourent cette année, une belle façon de briser la solitude mais aussi d'entretenir la mémoire.



Direction donc la Résidence de la Vallée, du groupe Arpavie, à Bourg la Reine dans les Hauts de Seine : 77 résidents de 63 à 101 ans, tous autonomes et prêts à en découdre ! Ils sont une bonne dizaine installés dans de confortables fauteuils en arc de cercle. "C'est comme si j'étais Philippe Bouvard, avec mes grosses têtes en face de moi tout simplement. Les réponses vont fuser", explique Stéphane l'animateur.

"C'est plus facile de vivre la solitude", confie Julie, qui aura 92 ans dans trois mois. "J'étais seule chez moi depuis le décès de mon mari", explique cette érudite de géographie et musique, mais "surtout pas les chansonnettes" ni le sport.

Dans un coin de la pièce Justine Monsaingeon n'en perd pas une pièce. La jeune femme est la co-fondatrice de l'application sur tablette dédiée à ce concours de culture générale. "Tout ce qui est géographie, tout de suite il y a des mains levées, on va chercher le dictionnaire. Ça les fait réfléchir, ça leur rappelle des souvenirs, c'est vachement intéressant", explique-t-elle.

